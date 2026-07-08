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Trump zu Nato-Treffen
«Sie sagten alle: ‹Wir lieben Sie›»

Trump wirkt fast gerührt, als er über die Stimmung auf dem Gipfel spricht. Viele Staatenlenker hätten ihm gesagt, dass sie ihn lieben.
Publiziert: vor 48 Minuten
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