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Ausland
Donald Trump spricht über jüngstes Nato-Treffen
Trump zu Nato-Treffen
«Sie sagten alle: ‹Wir lieben Sie›»
Trump wirkt fast gerührt, als er über die Stimmung auf dem Gipfel spricht. Viele Staatenlenker hätten ihm gesagt, dass sie ihn lieben.
Publiziert: vor 48 Minuten
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