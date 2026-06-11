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Ausland
News: Trump verkündet Einigung mit dem Iran
Trump verkündet Iran-Einigung
«Könnte zur Unterzeichnung in Europa kommen»
US-Präsident Donald Trump verkündet am Donnerstagabend eine Einigung im Krieg mit dem Iran.
Publiziert: 22:10 Uhr
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