Trump über Putin «In zwei Wochen wissen wir, ob er den Krieg beenden will»

An einer Medienkonferenz spricht Donald Trump über ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs. Ob Russland die USA an der Nase herumführe, werde sich in zwei Wochen zeigen.

Publiziert: vor 55 Minuten | Aktualisiert: vor 54 Minuten