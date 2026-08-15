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Trump will Strasse von Hormus zum US-Territorium erklären
Trump über Iran-Krieg
«Ich erkläre Hormus bald zum US-Territorium»
US-Präsident Donald Trump will die Strasse von Hormus «zum Territorium der Vereinigten Staaten erklären».
Publiziert: 07:29 Uhr
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