US-Präsident Trump zeigt sich offen für ein Treffen mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un. Er würde dafür sogar seine Asien-Reise verlängern, erklärte der Republikaner an Bord der Air Force One.

US-Präsident Donald Trump (79) würde sich auf seiner aktuellen Asien-Reise auch mit Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un (41) treffen. «Wenn er möchte, würde ich mich gerne mit ihm treffen», sagte der Republikaner auf einem Flug seiner Regierungsmaschine Air Force One von Malaysia nach Japan.

Auf die Frage einer Journalistin, ob er für ein Treffen seine Reise verlängern würde, sagte Trump zunächst, er habe darüber noch nicht nachgedacht – er bejahte aber dann im nächsten Augenblick, dass dies möglich wäre.

Treffen unwahrscheinlich

Bislang hat sich Kim Jong Un nicht öffentlich zu einem möglichen Treffen mit Trump geäussert. Laut Angaben von Oh Hyun Joo, nationaler Sicherheitsberater der südkoreanischen Regierung, sei ein persönliches Treffen zwischen den zwei Staatschefs in den kommenden Tagen «sehr unwahrscheinlich».

Trump und Kim hatten sich während der ersten Amtszeit des Republikaners mehrfach zu Gesprächen getroffen. Beim letzten Gipfeltreffen in Hanoi im Jahre 2019 ist Kim nach einem diplomatischen Eklat vorzeitig abgereist. Bislang hält die US-Regierung an ihrem Ziel fest, Nordkorea nuklear vollständig abrüsten zu wollen. Das Land wird wegen seines Atomprogramms mit weitreichenden Uno-Sanktionen sowie zusätzlichen US-Sanktionen belegt.