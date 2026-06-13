DE
FR
Abonnieren

Trump postet Video
Militärschlag gegen Drogenboss in Venezuela

Das US-Militär tötete den Anführer des Kartells Tren De Aragua in Venezuela. US-Präsident Donald Trump postete ein Video des Angriffs auf Truth Social.
Publiziert: vor 21 Minuten
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen