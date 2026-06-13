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Militärschlag gegen Drogenboss in Venezuela
Trump postet Video
Militärschlag gegen Drogenboss in Venezuela
Das US-Militär tötete den Anführer des Kartells Tren De Aragua in Venezuela. US-Präsident Donald Trump postete ein Video des Angriffs auf Truth Social.
Publiziert: vor 21 Minuten
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