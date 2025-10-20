US-Präsident Trump äusserte sich auf dem Rückflug aus seinem Wochenende über die «No Kings»-Proteste gegen ihn. Sie seien «ineffektiv» und «ein Witz» gewesen. Er stellt klar: «Ich bin kein König.»

1/2 In der Air Force One erklärt der US-Präsident: «Ich bin kein König.» Foto: AP

Darum gehts Trump bezeichnet Proteste als «Witz» und Demonstranten als nicht repräsentativ

Ein KI-generierter Clip zeigt Trump als Pilot mit «King Trump»

Millionen Menschen protestierten landesweit unter dem Motto «No Kings»

US-Präsident Donald Trump (79) hat die jüngsten Proteste gegen ihn und seine Regierungspolitik als «Witz» abgetan. Die Demonstranten stünden nicht für die Haltung der Menschen im Land, sagte er Journalisten auf einem Flug mit seiner Regierungsmaschine Air Force One.

All die neuen Transparente bei den Protesten seien wohl von «radikal linken Wahnsinnigen» bezahlt worden. «Ich arbeite mir den Arsch ab, um unser Land grossartig zu machen. Das ist alles. Ich bin überhaupt kein König», sagte Trump.

Es war die erste Wortmeldung des Präsidenten zu den Protesten vom Samstag. Landesweit waren dabei Millionen Menschen unter dem Motto «No Kings» – zu Deutsch: «Keine Könige» – auf die Strasse gegangen.

«Ineffektive Demos»

Die Demonstrationen seien «sehr klein, sehr ineffektiv» gewesen, sagte Trump auf dem Rückflug aus dem US-Bundesstaat Florida nach Washington. Mit Blick auf die Demonstranten ergänzte er: Wenn man sich diese Leute anguckt: «Sie sind nicht repräsentativ für unser Land.»

Trump hatte bereits zuvor keinen Hehl aus seiner Meinung zu den Protesten gemacht. Ein auf seiner Plattform Truth Social veröffentlichter und offensichtlich mithilfe künstlicher Intelligenz generierter Videoclip zeigt ihn als Piloten eines Kampfjets mit der Aufschrift «King Trump».

Bei den Protesten äusserten Teilnehmende ganz unterschiedliche Sorgen – vom radikalen Vorgehen der Trump-Regierung gegen Migranten über den Kurs in der Gesundheitspolitik bis hin zur Angst, die USA könnten in den Faschismus abrutschen.