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Trump beendet Waffenruhe mit Iran
«Das sind kranke Menschen»

Der US-Präsident hat den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet erklärt.
Publiziert: vor 40 Minuten
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Aktualisiert: vor 38 Minuten
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