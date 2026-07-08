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Trump beendet Waffenruhe mit Iran
Trump beendet Waffenruhe mit Iran
«Das sind kranke Menschen»
Der US-Präsident hat den Waffenstillstand mit dem Iran für beendet erklärt.
Publiziert: vor 40 Minuten
|
Aktualisiert: vor 38 Minuten
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