Trump äussert sich zu gescheiterten Iran-Verhandlungen

Von Natalie Zumkeller, Redaktorin am Newsdesk

21 Stunden lang verhandelten die iranische und die amerikanische Delegation in Islamabad über einen Frieden. Die Hoffnungen waren gross – und auch die Enttäuschung, als US-Vize J. D. Vance nach dem Ende der Gespräche bekannt gab, dass man zu keiner Einigung gekommen sei.

Nun äussert sich auch der amerikanische Präsident Donald Trump zu den gescheiterten Verhandlungen – und zeichnet ein anderes Bild. Das Treffen sei gut gelaufen, nur ein Punkt habe die Gespräche zum Scheitern verurteilt. «Das Treffen verlief gut, über die meisten Punkte wurde Einigkeit erzielt, aber über den einzigen Punkt, der wirklich zählte – die ATOMFRAGE –, gab es keine Einigung.»

Besonders speziell: Trump kündigte an, die US-Navy werde die Strasse von Hormus blockieren – dies, obwohl die Öffnung der wichtigen Handelsroute immer seine Herzensangelegenheit war. «Mit sofortiger Wirkung wird die US-Marine, die beste der Welt, damit beginnen, alle Schiffe zu BLOCKIEREN, die versuchen, in die Strasse von Hormus einzufahren oder sie zu verlassen. Irgendwann werden wir eine Regelung erreichen, bei der ‹ALLE REIN DÜRFEN, ALLE RAUS DÜRFEN›, aber der Iran hat dies verhindert, indem er einfach behauptet: ‹Da draussen könnte irgendwo eine Mine liegen›, von der niemand ausser ihm etwas weiss.»

Die Blockade soll «in Kürze beginnen», wie Trump weiter schreibt. Auch andere Länder sollen sich offenbar daran beteiligen – welche Nationen damit genau gemeint sind, ist bisher unklar.

Weiter droht er auch anderen Schiffen, die trotzdem die Durchfahrt wagen und dem Iran dafür eine Gebühr zahlen: «Ich habe ausserdem unsere Marine angewiesen, jedes Schiff in internationalen Gewässern aufzuspüren und abzufangen, das eine Gebühr an den Iran gezahlt hat. Niemand, der eine illegale Gebühr zahlt, wird auf hoher See sicheren Durchgang haben.

Bereits gestern verkündete Trump, man habe begonnen, die Minen in der Meerenge zu entfernen. Auch Centcom, das Nahost-Kommando der US-Army, bestätigte den Einsatz. Nun legt Trump noch einen drauf und droht: «Jeder Iraner, der auf uns oder auf friedliche Schiffe schiesst, wird IN DIE HÖLLE GESCHOSSEN!»

Der Respekt, der die amerikanische Verhandlungsdelegation seinem iranischen Counterpart in Pakistan entgegengebracht habe, sei so nicht erwidert worden. «Meine drei Vertreter wurden im Laufe der Zeit – wenig überraschend – sehr freundlich und respektvoll gegenüber den iranischen Vertretern, Mohammad-Bagher Ghalibaf, Abbas Araghchi und Ali Bagheri, aber das spielt keine Rolle, denn sie waren in der einzigen, wichtigsten Frage sehr unnachgiebig, und wie ich schon immer gesagt habe, von Anfang an und schon vor vielen Jahren: DER IRAN WIRD NIEMALS EINE ATOMWAFFE BESITZEN!»