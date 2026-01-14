Der Chef der iranischen Justiz hat am Mittwoch signalisiert, dass der Iran schnelle Hinrichtungen für diejenigen plant, die im Zuge der landesweiten Proteste festgenommen wurden – und das trotz der Warnung von US-Präsident Donald Trump.

Alexander Terwey Stv. Teamlead News-Desk

Der Iran will ungeachtet der Warnungen von US-Präsident Donald Trump (79) Teilnehmer der landesweiten Proteste schnell hinrichten lassen. Das berichtet die Nachrichtenagentur AP unter Berufung auf ein Video des iranischen Justizchefs Gholamhossein Mohseni-Ejei, welches im iranischen Staatsfernsehen ausgestrahlt wurde.

«Wenn wir eine Aufgabe erledigen wollen, sollten wir sie jetzt erledigen», sagte Mohseni-Ejei. «Wenn wir etwas tun wollen, müssen wir es schnell tun. Und weiter: Wenn es zu spät wird, zwei oder drei Monate später, hat es nicht mehr denselben Effekt. Wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir es schnell tun.» Mohseni-Ejei deutete damit rasche Verfahren und Hinrichtungen an.

Im Zuge der Demonstrationen im Iran wurden Tausende Demonstranten festgenommen. Die iranische Nachrichtenagentur Tasnim berichtete am Dienstag, die Staatsanwaltschaft in Teheran habe gegen mehrere festgenommene Personen Anklage erhoben.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

«Wir werden sehr hart reagieren»

Seit Beginn der Proteste gegen das autoritäre Herrschaftssystem der Islamischen Republik vor gut zwei Wochen hatte Trump dem Iran schon mehrfach mit einem Eingreifen der USA gedroht, falls Demonstranten getötet würden.

Zu der für Mittwoch geplanten Hinrichtung des 26-jährigen Ladenbesitzers Erfan Soltani sagte Trump dem TV-Sender CBS News: «Wir werden sehr hart reagieren. Falls sie das machen, werden wir sehr entschlossen handeln.» Zur Nachfrage, welche Schritte die US-Regierung in Erwägung zieht, sagte Trump lediglich: «Das Ziel ist es, zu gewinnen. Ich gewinne gerne. Und wir gewinnen.»

«Iranische Patrioten, protestiert weiter»

Auf Truth Social ermutigte der US-Präsident am Dienstag die Demonstranten. «Iranische Patrioten, protestiert weiter – besetzt eure Einrichtungen! Merkt euch die Namen der Mörder und Gewalttäter. Sie werden einen hohen Preis zahlen», schrieb er. Und weiter: «Ich habe alle Treffen mit iranischen Offiziellen abgesagt, bis die sinnlose Tötung von Demonstranten aufhört.»

https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2011089044843966816

In einem anderen Beitrag schrieb Trump: «Das noble iranische Volk, das Amerika liebt, verdient eine Regierung, die mehr daran interessiert ist, ihm bei der Verwirklichung seiner Träume zu helfen, als es zu töten, weil es Respekt einfordert. Anstatt den Iran ins Verderben zu führen, sollten seine Führer den Terror aufgeben und den Iran wieder gross machen!»

https://x.com/TrumpDailyPosts/status/2011150827537514808