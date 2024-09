Tropensturm «Francine» hat die Grossstadt New Orleans mit Starkregen und Sturmböen überzogen. Der US-Wetterdienst warnte vor gefährlichen Sturzfluten im Grossraum der Südstaatenmetropole und der weiteren Umgebung im Süden des Bundesstaats.

Gouverneur ruft Notstand aus

Der Hurrikan «Francine» ist im Süden des US-Bundesstaates Louisiana auf Land getroffen. Das meldete das US-Hurrikanzentrum (NHC) in der Nacht. Schon zuvor hatte es Warnungen vor Sturmfluten an der Südküste Louisianas gegeben. Betroffen ist unter anderem die Grossstadt New Orleans.

Im Laufe der Nacht begann der vormalige Hurrikan laut dem US-Hurrikanzentrum (NHC) etwas zu schwächeln und gilt nur noch als Tropensturm.

Der Gouverneur des Bundesstaates hatte bereits am Montag den Notstand ausgerufen. Viele Schulen waren geschlossen, in mehreren Bezirken gab es Anweisungen zur Evakuierung.

Tropische Wirbelstürme entstehen über warmem Ozeanwasser. Die zunehmende Erderwärmung erhöht laut Experten die Wahrscheinlichkeit starker Stürme.