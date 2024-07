Beryl zerstört Infrastruktur Super-Hurrikan legt ganze Karibik-Insel lahm

Super-Hurrikan Beryl wütet seit Tagen über der Karibik und richtet massive Schäden an. Mit Windspitzen von bis zu 300 km/h zieht der Sturm in Richtung Jamaika weiter in den Golf von Mexiko. Mindestens sechs Menschen sind durch den Sturm ums Leben gekommen.