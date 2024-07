1/2 Im norddeutschen Schloss Ducherow wurde ein Schatz gefunden.

Einen Schatz in einem Schloss finden? Das gibt es nur in Filmen! Das dürften sich die beiden Schlossbesitzer Jens-Uwe Heiden und Michael Scharff im Norden Deutschlands auch gedacht haben.

Nur versteckte sich in ihrem Fall tatsächlich ein einmaliger Fund in den eigenen vier Wänden. So «versteckt» war der Schatz aber gar nicht: In einem Tresor im Jagdzimmer des Schlosses Ducherow lagerten die Gegenstände.

Der Neugierde der Frau sei Dank

Eigentlich hatten die beiden Männer dem Ganzen nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt. «Es ist im Dorf bekannt, dass im Schloss ein Tresor ist», sagt Inhaber Michael Scharff zu Blick. Gross Gedanken deswegen habe er sich also nicht gemacht. «Nur dank der Neugier meiner Frau, haben wir den dann tatsächlich einmal aufgemacht.»

Vor wenigen Monaten öffneten sie also den geheimnisvollen Tresor – wenn auch auf eine umständliche Weise. «Wir wollten weder das Tresorschloss noch die Vorderseite des Tresors beschädigen. Darum haben wir von hinten angefangen, ihn aufzumachen», so Scharff.

Tafelsilber, Schmuck, Wertpapiere

«Wir waren so euphorisch, als wir etwas gefunden haben. Das Schloss hat eine lange Geschichte, schon viele Leute und Institutionen waren hier drin. Zuletzt ein Spital und Pflegeheim. Deshalb dachten wir, dort seien noch alte Krankenakten drin.»

Als sie dann aber statt Krankenakten einen Zeitungsfetzen von 1942 in den Händen hielten, wussten sie, dass sie einen Schatz gefunden hatten. Sie gruben tiefer und fanden in den anderen beiden Fächern des Tresors Tafelsilber, Schmuck, Wertpapiere sowie persönliche Dokumente der Familie von Schwerin, welche das Schloss rund 400 Jahre zuvor in ihrem Besitz hatten.

Für ein Wochenende ausgestellt

Der Fund ist auch für die beiden noch lebenden Nachkommen der Familie von Schwerin eine erfreuliche Nachricht. Zusammen übergaben sie den Schatz ans Anklamer Steintormuseum. Dieses begutachtete die Wertgegenstände und kategorisierte sie.

Ziel ist es, die Gegenstände am Tag des offenen Denkmals im September im Schloss für ein Wochenende auszustellen. Auch eine Sonderausstellung im Museum ist danach eine denkbare Möglichkeit.