Ein Mann zahlte vor zehn Jahren nur 400 Franken an einem Schweizer Flohmarkt für ein Bild. Nun wurde das Werk für 375'000 Franken versteigert.

Fabienne Maag Praktikantin News

Eine beliebte Wochenend-Aktivität vieler Zürcherinnen und Zürcher ist der Besuch beim Flohmarkt. Am Helvetiaplatz gibt es jeden Samstag eine grosse Auswahl an verschiedenen Gegenständen zu fairen Preisen.

Vor zehn Jahren schlenderte ein kunstbegeisterter Zürcher über den Platz und betrachtete die grosse Auswahl. Ein Stück stach ihm dabei besonders ins Auge: Ein Bild, das den Affenkönig Sun Wukong und sein Operngefolge im Stück «Tumult im Himmel» zeigt – ein Bild des berühmten chinesischen Künstlers Lin Fengmian.

Bild wurde für rund 375'000 Franken versteigert

«Er kauft, was ihm gefällt – und das Bild von Lin hat ihm sehr gefallen», sagt Regi Preiswerk, Abteilungsleiterin asiatischer Kunst bei Koller Auktionen über den Zürcher Kunstsammler zu «20 Minuten». «Er hat sich in das Bild verliebt, darum hatte er es damals gekauft.» Denn was der Herr wohl nicht wusste: Der eigentliche Wert des Bildes liegt weit über den mageren 400 Franken, die er damals hingeblättert hatte.

An einer Koller-Auktion wurde das Bild des chinesischen Künstlers letzte Woche für rund 375'000 Franken versteigert.

Der höchste Preis der Woche: 5,1 Millionen Franken

Dabei übertraf der Betrag, für den das Bild letztlich versteigert worden war, den erwarteten Preis. «Das Los wurde deutlich über dem geschätzten Verkaufspreis von 180'000 Franken veräussert», so Preiswerk. Der Zürcher Kunstbegeisterte wurde auf die Koller-Auktion aufmerksam, als diese vor einigen Jahren ein Bild des gleichen Künstlers verkauften. «Als er sich an uns wandte, haben wir sein Bild gerne eingeschätzt und versteigert.»

Doch der wahre Glücksbringer der gesamten Auktionswoche war das Bild von Ferdinand Hodler, das den Genfersee zeigt. Mit 5,1 Millionen Franken stach es alle anderen Bilder aus.