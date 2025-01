Grausamer Fund in der italienischen Hafenstadt Bari: Ein vier Wochen altes Baby lag tot in einer Babyklappe. Offenbar hat den Säugling niemand bemerkt. Der verantwortliche Pfarrer glaubt: Jemand hat den Alarm manipuliert.

Baby zwei Tage in Babyklappe in Bari (I) übersehen – tot

An dieser Kirche in der Hafenstadt Bari war die Babyklappe angebracht. Foto: Screenshot Google Maps

Alarm versagte offenbar, Heizung sprang nicht an, Pfarrer spricht von Verbrechen

Janine Enderli Redaktorin News

Was ist hier bloss passiert? Eine Mutter legte in der italienischen Hafenstadt Bari ihren vier Monate alten Säugling in eine Babyklappe. Ihre Hoffnung: dem Bub so ein besseres Leben bieten zu können. Doch niemand holte das Baby ab.

Erst nach zwei Tagen wurde das Kind in der Klappe, die an der Fassade einer Kirche angebracht ist, entdeckt. Da war es jedoch bereits tot. Das Baby lag eingewickelt in einer blauen Decke in der Klappe, wie italienische Medien berichten. Vermutlich starb der kleine Bub an massiver Unterkühlung.

«Für mich ist das ein Verbrechen»

«Ich habe ihn hochgehoben. Ihn regungslos in diesem Strampler mit Militärmuster zu sehen, das hat mich so traurig gemacht», sagte Roberto Savarese, Besitzer eines Bestattungsunternehmens zur italienischen Tageszeitung «Avvenire». Der Italiener war am 2. Januar im Rahmen einer Beerdigung bei der Kirche zugegen.

Laut dem Pfarrer der San-Giovanni-Kirche in Bari habe der automatische Alarm versagt. Normalerweise erhalte er auf seinem Handy jeweils ein Notsignal, wenn ein Kind in die Klappe gelegt wird. Zudem springt jeweils die Heizung an.

Handy klingelte nicht

Beides ist im vorliegenden Fall nicht passiert. «Ich bin schockiert. Für mich ist das ein Kindermord, ein Verbrechen», so Pfarrer Don Antonio Ruccia gegenüber der Tageszeitung. «Mein mit der Wiege verbundenes Mobiltelefon hat einfach nicht geklingelt.» Ruccia geht davon aus, dass die Mutter das Baby bereits tot in die Klappe gelegt hat und die Tür der Box offenliess.

Die Polizei muss nun klären, wie es zur Tragödie kommen konnte. Bis jetzt lasse nichts darauf schliessen, dass der Säugling bereits tot zur Kirche gebracht wurde. Ein technischer Defekt kann ebenfalls nicht ausgeschlossen werden. Auch ein Unfallgeschehen, im Rahmen einer nicht korrekt geschlossenen Tür, steht im Raum.