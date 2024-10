Eine Seniorin wurde in den USA wegen fahrlässiger Tötung festgenommen, nachdem sie einen Mann erschossen hatte. Offenbar war es ein Unfall. Sie dachte, dass die Waffe leer sei.

Tragödie in den USA

Im Scherz soll Kathleen G. ihren Freund erschossen haben. Foto: Police Cincinnati

Auf einen Blick 77-jährige Frau erschiesst Mann in Westwood

Sie glaubte, die Waffe sei leer

Kaution auf 10'000 Dollar festgesetzt

Es war offenbar alles ein dummer Scherz, der am Ende Arthur O.* (†58) das Leben kostete. Die Polizei in Westwood (USA) untersucht derzeit einen kuriosen Fall. Im Fokus ist Kathleen G.* (77), die Freundin von O. Sie wurde wegen fahrlässiger Tötung festgenommen. Am Sonntag soll sie auf O. geschossen haben. Kathleen G. beteuert: Das war alles nur ein Unfall.

Beim Verhör erklärte G., dass sie sich mit O. unterhalten habe, als er sie im Scherz aufforderte, ihn zu erschiessen. Die Seniorin wollte den Scherz gerne mitmachen und glaubte, dass die Waffe nicht geladen war, und drückte ab.

Die genauen Umstände werden ermittelt

Der Schuss traf O. im Beckenbereich. G. versuchte noch, O. zu retten. Sie rief sofort den Notarzt und leistete, so gut es ging, Erste Hilfe. Ohne Erfolg. O. verblutete noch vor Ort.

Die genauen Umstände werden nun ermittelt. Ob die Anklage am Ende auf Mord, vorsätzliche oder fahrlässige Tötung lautet, ist noch unklar. Dass G. den Notarzt gerufen hat und helfen wollte, dürfte strafmildernd für das Urteil ausfallen, schätzt Anwalt Mark Krumbein gegenüber dem US-Sender Fox19. Sie habe auch mit der Polizei kooperiert.

* Namen bekannt