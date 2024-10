Der türkische Prediger Fethullah Gülen ist laut Medienberichten in den USA gestorben. Er galt als Erzfeind Erdogans.

Fethullah Gülen ist mit 83 Jahren in den USA gestorben. Foto: KEYSTONE 1/4

Der türkische Prediger Fethullah Gülen ist im US-Exil gestorben. Dies berichten türkische Medien. Der öffentliche türkische Fernsehsender TRT berichtete unter Verweis auf Veröffentlichungen Gülen nahestehender Gruppen in Onlinediensten, der islamische Geistliche sei in der Nacht zu Montag in einem Spital gestorben.

Nach dem gescheiterten Putschversuch gegen die türkische Regierung im Juli 2016, beschuldigte Präsident Recep Tayyip Erdogan die Gülen-Bewegung, den Putschversuch angezettelt zu haben. Dies wies Gülen stets zurück. Die Bewegung wurde durch die türkische Regierung zudem als Terrororganisation eingestuft.

Gülen lebte seit 1999 im US-Exil im Bundesstaat Pennsylvania. Die Türkei forderte seine Auslieferung.

