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Oktoberfest in München: Hier kam es zum tödlichen Unfall
Tragödie am Oktoberfest
Hier kam es zum tödlichen Unfall
Am Montagabend kam es am Oktoberfest in München zu einem schlimmen Unfall mit einer der Attraktionen. Dabei kam eine Person ums Leben.
Publiziert: 14:13 Uhr
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