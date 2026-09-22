DE
FR
Abonnieren

Tragödie am Oktoberfest
Hier kam es zum tödlichen Unfall

Am Montagabend kam es am Oktoberfest in München zu einem schlimmen Unfall mit einer der Attraktionen. Dabei kam eine Person ums Leben.
Publiziert: 14:13 Uhr
Kommentieren
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen