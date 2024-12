In Gramado hat ein Flugzeugabsturz zehn Todesopfer gefordert. Das Kleinflugzeug traf demnach mehrere Gebäude und löste einen Grossbrand aus. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar.

Tragischer Unfall in Brasilien

1/5 Am Sonntagmorgen (Ortszeit) hat ein schwerer Flugzeugabsturz die Stadt Gramado im Süden Brsiliens erschüttert. Foto: X/@SombraKF

Cédric Hengy Redaktor News

Am Sonntagmorgen (Ortszeit) hat ein schwerer Flugzeugabsturz die Stadt Gramado im Süden Brasiliens erschüttert. Nur wenige Minuten nach dem Start vom Flughafen Canela stürzte ein Kleinflugzeug ab und hinterliess eine Spur der Zerstörung, wie das brasilianische Portal «Mix Vale» berichtet.

Das Flugzeug traf offenbar einen Gebäudeschornstein, ein Möbelgeschäft und ein Gasthaus, bevor es schliesslich einen Grossbrand verursachte. Alle zehn Menschen an Bord kamen ums Leben, 15 weitere, die sich im Gasthaus aufhielten, wurden verletzt.

Der Unfall ereignete sich in einem zentralen und belebten Viertel von Gramado, an der Avenida das Hortênsias, einem Ort, an dem viele Gewerbebetriebe und Hotels stehen. Dem Aufprall folgten Explosionen und ein Brand, die eine schnelle Mobilisierung von Rettungsteams erzwangen.

Ersten Informationen der Behörden zufolge war das Flugzeug auf dem Weg nach Florianópolis, als es plötzlich an Höhe verlor und abstürzte. Die Ursache des Absturzes ist derzeit noch unbekannt.

Es ist bereits der zweite Flugzeugabsturz in Brasilien innert kurzer Zeit. Ende August war die Maschine des französisch-italienischen Flugzeugbauers ATR auf dem Weg von Cascavel im südlichen Bundesstaat Parana zum internationalen Flughafen von Guarulhos in der Nähe von São Paulo im Südosten gewesen, als sie in der 80 Kilometer nordwestlich von São Paulo gelegenen Kleinstadt Vinhedo abstürzte. Bei dem Absturz gab es keine Überlebenden.

