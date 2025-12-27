Ein Touristenboot mit elf Menschen an Bord ist am Samstag vor Indonesiens Küste nahe Labuan Bajo gesunken. Sieben Personen wurden gerettet, doch eine vierköpfige spanische Familie wird weiterhin vermisst.

Elf Menschen an Bord, sieben gerettet, vierköpfige Familie weiter vermisst

Nach dem Untergang eines Touristenbootes vor der Küste Indonesiens wird eine vierköpfige Familie aus Spanien vermisst. Das Boot mit elf Menschen an Bord kenterte bei rauer See vor der bei Touristen beliebten Hafenstadt Labuan Bajo, wie die staatliche Nachrichtenagentur Antara am Samstag berichtete. Sieben Menschen, darunter zwei spanische Touristen sowie vier Besatzungsmitglieder, seien gerettet worden. Nach der spanischen Familie wurde am Samstag noch gesucht.

Die Hafenbehörde von Labuan Bajo erklärte, das Touristenboot sei bei stürmischer See mit bis zu drei Meter hohen Wellen gesunken. Der Seegang habe den Rettungs- und Sucheinsatz zunächst erschwert, sagte Behördenchef Stephanus Risdiyanto laut Antara.

Menschen ohne Schuhe gerettet

In einem Video, das der nationale Rettungsdienst veröffentlichte, war zu sehen, wie Einsatzkräfte in blauen Uniformen Menschen, einige von ihnen barfuss, aus einem Schlauchboot heraus an Land halfen. Auf anderen Bildern waren Menschen in Schwimmwesten in einem Rettungsboot zu sehen.

Schiffsunglücke ereignen sich immer wieder vor den Küsten Indonesiens, zu dem etwa 17'000 Inseln gehören. Die Ursachen sind häufig laxe Sicherheitsvorkehrungen.