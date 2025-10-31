DE
Touristen müssen rennen
Lawine überrollt Trekking-Camp am Annapurna

Eine gewaltige Lawine am Annapurna-Massiv verschüttete ein Touristenlager. Der Vorfall ereignete sich am 26. Oktober im North Annapurna Base Camp auf 4100 Metern Höhe.
Publiziert: 06:06 Uhr
Wetter- und Natur-Phänomene
