Zwei junge Schweizer Touristen gerieten am Mittwoch am Monte del Grappa in Italien in Bergnot. Sie verirrten sich auf einem Klettersteig und konnten nicht mehr weiter. Die Folge: Ein Helikoptereinsatz.

Schweizer verirren sich am Monte del Grappa – Helikoptereinsatz

Touristen in Italien gerettet

Die beiden Schweizer verirrten sich am Monte del Grappa.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Zwei junge Schweizer Touristen sind am Mittwochnachmittag am Monte del Grappa bei Treviso (I) in Bergnot geraten und mit einem Helikopter gerettet worden. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Adnkronos hatten sie sich auf einen Klettersteig verirrt und kamen nicht mehr weiter.

Die Retter brachten erst den einen jungen Mann, der in Panik geraten war, in Sicherheit. Später holte die Helikoptercrew den zweiten ab. Auf dem Boden war auch ein Team der Alpinen Rettung für eine mögliche Bergung zu Fuss in Bereitschaft.

Nach Adkronos-Angaben hatten die beiden Touristen irrtümlich den falschen Weg eingeschlagen, der die Ortsunkundigen auf den Klettersteig führte. Für dessen Anforderungen waren sie nicht ausgerüstet und blieben stecken.