Dramatische Szenen spielten sich in der Nacht zum Montag vor Sizilien ab. Das Luxus-Segelboot Bayesian mit zwölf Passagieren und zehn Besatzungsmitgliedern ging in einem Sturm unter.

15 Menschen konnten gerettet werden. Eine Person konnte nur noch tot aus dem Wasser gezogen werden. Noch immer werden sechs Menschen vermisst. Darunter auch Mike Lynch (59), ein britischer Milliardär und seine Tochter (18). Angela Bacares, die Ehefrau von Lynch, konnte demnach gerettet werden.

Einer der reichsten Männer Grossbritanniens

Lynch hat in seiner Heimat ein Technologie-Imperium aufgebaut. In Grossbritannien ist er besser bekannt als «britischer Bill Gates». Er ist Mitgründer der Softwarefirma Autonomy, die 2011 für elf Milliarden Pfund (aktuell 12,3 Mrd Franken) an den US-Konzern Hewlett Packard verkauft wurde. Seitdem gilt Lynch als einer der reichsten Männer Grossbritanniens. Sein Vermögen wird auf umgerechnet, 955 Millionen Franken geschätzt.

Erst vor wenigen Wochen wurde Lynch in einem Betrugsprozess in den USA rund um den Autonomy-Deal freigesprochen. Der Tech-Tycoon hatte nach seinem Freispruch erklärt, er habe befürchtet, im Gefängnis zu sterben, falls er für schuldig befunden worden wäre. Aufgrund von gesundheitlichen Problemen wäre es für ihn «schwierig gewesen, eine Haftstrafe zu überleben», sagte er gegenüber der Times.

Yacht liegt am Meeresgrund

Lynch ist in seiner Heimat beliebt. Der Vater zweier Töchter wurde sogar für seine Verdienste rund um die Wirtschaft im Land im Jahr 2006 mit einem Orden ausgezeichnet. Im selben Jahr wurde er in den Vorstand der BBC berufen und 2011 in den Rat für Wissenschaft und Technologie des damaligen Premierministers David Cameron (57) gewählt. Er beriet den Premierminister unter anderem zu Themen wie künstlicher Intelligenz.

Jetzt durchsuchen bei ruhiger See und Sonnenschein Taucher, Schiffe der Küstenwache und ein Hubschrauber nach ihm und den weiteren Vermissten. Das gesunkene Schiff liegt in 50 Metern Tiefe am Meeresgrund.

Lynchs Frau erzählte gegenüber «La Repubblica», dass sie und ihr Mann um 4 Uhr morgens aufgewacht seien, als das Boot kippte.

«Viele haben geschrien»

Acht der Geretteten wurden in Spitäler eingeliefert. Unter ihnen war Charlotte, eine 35-jährige Britin, die sich zusammen mit ihrem Ehemann, ihrer kleinen Tochter und Kollegen einer Londoner Firma an Bord der Bayesian aufgehalten hatte.

Bei dem Unglück habe sie ihre einjährige Tochter «für zwei Sekunden» im Wasser verloren, bevor sie sie packen konnte, schilderte sie der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. «Ich habe sie inmitten der tosenden Wellen fest in meine Arme genommen. Viele haben geschrien. Zum Glück war das Rettungsboot aufgeblasen und wir sind zu elft an Bord geklettert», berichtete sie.