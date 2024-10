Eine junge Frau kam bei einem tragischen Unfall in den USA ums Leben. Sie machte Fotos von Fallschirmspringern und geriet dabei in einen Propeller.

Auf einen Blick Frau stirbt beim tragischem Unfall

Sie wollte Fallschirmspringer fotografieren

Dabei geriet sie in einen Propeller

Sie liebte das Fallschirmspringen und das Fotografieren – doch ihre beiden Leidenschaften wurden Amanda G.* (†37) zum tödlichen Verhängnis. Als sie gerade eine Gruppe von Fallschirmspringern vom Flugplatz in Kansas beobachtete und Fotos machte, lief sie rückwärts und bemerkte dabei nicht, dass sie geradewegs in den Propeller eines Flugzeugs lief. Laut der Polizei machte G. gegen 14.30 Uhr in dem Bereich Fotos von Leuten, die in Flugzeuge ein- und ausstiegen.

Bei dem tragischen Unfall am 26. Oktober wurde sie schwer verletzt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde sie ins Spital gebracht. Kurz darauf verstarb G. an den Folgen.

Familie sammelt Spenden

Wie es zu dem Horror-Unfall kommen konnte, wird nun ermittelt. «Unser tiefes Mitgefühl gilt der Familie und den Freunden der jungen Frau, die gestern bei einem tragischen Unfall mit einem Flugzeugpropeller ums Leben kam», wird ein Sprecher des Flugplatzes in den US-Medien zitiert.

Der plötzliche Tod der leidenschaftlichen Fallschirmspringerin ist für ihre Familie, Freunde und Kollegen ein Schock. Um die Kosten für die Beerdigung zu stemmen, wurde eine Spendenseite eingerichtet.

«Freundlich, abenteuerlustig und kreativ»

Darin heisst es: G. war «eine liebevolle Tochter, Schwester, Tante und Freundin und wird sehr vermisst werden». Sie wird als «freundlich, abenteuerlustig und kreativ» beschrieben. Und: «Sie verstarb, als sie das tat, was sie liebte: Fallschirmspringen und Fotografieren!» Ziel des Aufrufs sind insgesamt 12'000 US-Dollar (10'000 Franken). Bisher, Stand Montag, sind 6500 US-Dollar (5600 Franken) zusammengekommen.

Geplant ist eine ganz besondere Beerdigung, um das Leben von Amanda G. zu würdigen. Das Fotografieren und das Fallschirmspringen sollen dabei einen besonderen Platz finden.

