Milena (†17) in Russland von aggressiven Schweinen zerfleischt

Staatsanwaltschaft leitet Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein

Vorfall ereignete sich am 23. November in Uschanka, Russland

Eine erschütternde Tragödie hat sich in einem russischen Dorf ereignet. Milena S.* (†17) wurde von Schweinen auf dem Hof ihrer Familie tödlich verletzt. Der Vorfall ereignete sich am 23. November in Uschanka, als die Elftklässlerin die Tiere füttern sollte.

Laut der russischen Nachrichtenagentur RIA Nowosti wurde Milena von einer «grossen aggressiven weiblichen Sau» angegriffen und zu Boden geworfen. Bewusst- und wehrlos wurde sie dann von mehreren Schweinen attackiert. Die Verletzungen waren so schwer, dass das Mädchen verblutete.

Eltern waren unterwegs

Die Eltern, die in der Stadt waren, alarmierten eine Freundin, als sie ihre Tochter nicht erreichen konnten. Diese fand Milenas Leiche kurz vor Mitternacht im Stall. Trotz des schnellen Eintreffens von Sanitätern konnte nur noch der Tod festgestellt werden.

Besonders tragisch: Die aggressive Sau war den Eltern bereits als gefährlich bekannt. Sie sollen der Polizei mitgeteilt haben, dass «das Schwein schon immer wütend und aggressiv gewesen sei».

Strafverfahren eingeleitet

Die Staatsanwaltschaft hat inzwischen ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Auf Telegram teilt sie mit: «Die Umstände, die zu der Tragödie beigetragen haben, werden geklärt. Wenn es (entsprechende) Gründe gibt, werden alle notwendigen strafrechtlichen Massnahmen ergriffen.»

Der Verlust der jungen Frau hat tiefe Trauer ausgelöst. Ihr Freund Wladimir Bedny (18) drückte seinen Schmerz in den sozialen Medien aus. «Du wirst für immer in meinem Herzen bleiben», schrieb er.

* Name bekannt