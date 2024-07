Was ist bloss mit all diesen Gummifrüchten los?

Ein Stück Wassermelone wird unnatürlich zur Seite gebogen, der Avocadoschnitz wie ein Korkenzieher um die eigene Achse gedreht und die Blaubeere in die Länge gezogen. Solche Videos aus den USA werden auf Tiktok gerade millionenfach geklickt und lassen die User ungläubig und fragend zurück. Was ist da bloss los, mit all dem Gemüse und den Früchten?

In einem viralen Video mit über 1,4 Millionen Aufrufen kaufte die Influencerin @kiva_boddy eine Wassermelone in einem Lebensmittelgeschäft in Seattle, die sich verdächtig nach Gummi anfühlte und aussah. «Ich bin überzeugt, dass das Essen in Amerika durch Attrappen ersetzt wird», kommentierte ein Tiktok-Nutzer.

«Sieht gut aus, schmeckt aber schlecht»

Viele weitere US-Bürger veröffentlichen ähnliche Clips. Nachdem Kiva die Wassermelone für ihre Familie aufgeschnitten hatte, brachten ihre Kinder die harmlos aussehende Frucht zurück und behaupteten, sie habe einen merkwürdigen Geschmack und eine seltsame Konsistenz. Beim Durchschneiden sei ihr ebenfalls aufgefallen, wie schwierig es war, die Melone zu zerteilen.

Also biss Kiva selbst hinein und verzog ihr Gesicht angewidert. «Es sieht so gut aus, schmeckt aber so schlecht», war ihr Verdikt. «Hattet ihr schon mal eine biegsame, gummiartige Wassermelone?» Kiva ist nicht die einzige Amerikanerin, die von «Gummi»-Obst und -Gemüse berichtet, das künstlich wirkt.

Hat die Regierung ihre Finger mit im Spiel?

Natürlich ist da eine Verschwörungstheorie nicht weit. In den sozialen Medien wird behauptet, dass mit den Produkten in Amerika gerade etwas ernsthaft nicht stimme. Manche vermuten, wie könnte es auch anders sein, die Regierung dahinter – um die Bevölkerung zu vergiften. Andere sehen die Ursache in Düngemitteln und Pestiziden sowie Genmanipulation. Nutzer empfehlen Bauernmärkte, Bio-Läden oder den Eigenanbau.«Früchte und Gemüse haben heute keinen Geruch mehr!», beklagt ein Instagram-Nutzer. «Erdbeeren riechen überhaupt nicht mehr nach Erdbeeren! Wie kommt das?»

Was genau das Problem ist, ist derweil unklar. Für einen Tiktok-User könnte die seltsame Beschaffenheit durch ein Problem bei der Produktion oder auch Lagerung entstanden sein. Vielleicht ist das Ganze aber auch einfach nur ein gut gemachter Gag von findigen Tiktokern, die um Reichweite und Aufmerksamkeit buhlen. Abschliessend klären lässt sich dieses Rätsel also vorerst nicht.