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Teilnahme am Trofeo Kima
Das letzte Video von Kalie McCrystal

Von einer 38-jährigen Bergläuferin fehlt Medienberichten zufolge jede Spur. Ihr letztes Foto machte sie von sich selbst am Matterhorn in rund 4000 Metern Höhe.
Publiziert: 19:20 Uhr
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