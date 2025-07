US-Influencer Ethan Guo hat sich in eine brenzlige Situation gebracht. Der 19-Jährige landete ohne Genehmigung auf einer chilenischen Forschungsstation in der Antarktis. Nun geriet er ins Visier der Justiz.

1/5 Ethan Guo muss sich nun regelmässig bei den chilenischen Behörden melden. Foto: Screenshot Instagram/ethanguo.rtw

Der US-amerikanische Influencer und Pilot Ethan Guo ist nach einem nicht genehmigten Flug in die Antarktis von der chilenischen Justiz unter Auflagen gestellt worden. Er habe einen falschen Flugplan eingereicht und sei ohne Erlaubnis auf der chilenischen Forschungsstation in der Antarktis gelandet, teilte eine Sprecherin der regionalen Staatsanwaltschaft auf dpa-Anfrage mit.

Der nach Medienberichten 19-jährige Guo war am 28. Juni allein mit einer einmotorigen Cessna vom Flughafen der südchilenischen Stadt Punta Arenas gestartet. Er hatte der Staatsanwaltschaft zufolge angegeben, lediglich in der Nähe der Stadt zu fliegen, änderte jedoch unerlaubt seine Route und steuerte zur chilenischen Militär- und Forschungsbasis auf King George Island in der Antarktis. Die Behörden stuften das Manöver als Gefahr für die Luftsicherheit ein und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Verstössen gegen das chilenische Luftfahrtgesetz ein. Er wurde daraufhin nach Angaben der chilenischen Zivilluftfahrtbehörde festgenommen.

Mehr als eine Million Follower

Derzeit befindet sich Guo nach Angaben der Staatsanwaltschaft in der Antarktis zwar nicht in Gewahrsam, muss sich aber monatlich bei den Behörden melden und darf Chile vorerst nicht verlassen. In Punta Arenas sei für den 11. August eine Anhörung angesetzt worden, um eine Lösung in diesem Fall zu finden. Seine Ausreise von der Antarktis dorthin müsse er selbst organisieren, was aufgrund der aktuellen Witterungsbedingungen im Winter schwierig sei.

Guo verfolgt eigenen Angaben zufolge das Ziel, als erster Mensch alle sieben Kontinente allein mit einem Kleinflugzeug anzufliegen. Dabei sammelt er Spenden für ein US-Kinderkrebszentrum. Mehr als eine Million Menschen begleiten ihn auf Social Media.