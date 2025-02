Das Weisse Haus positionierte sich am Mittwoch nach wochenlangen Spekulationen endlich deutlich. Amy Gleason steht an der Spitze von Doge. Blick stellt die Chefin des Behördeneffizienz-Teams vor.

Sandra Marschner Praktikantin News-Desk

Endlich ist es raus! Das Rätsel um die tatsächliche Leitung des US-Behördeneffizienz-Teams Doge wurde gelöst – so scheint es. Nicht Elon Musk (53), sondern Amy Gleason (53) steht an der Spitze der umstrittenen Organisation. Dies bestätigte das Weisse Haus am Mittwoch.

Seit dem 20. Januar krempelt das Behördeneffizienz-Team die US-Behörden gehörig um. Das Team erhielt Zugang zu den Finanzdaten von Millionen von Amerikanerinnen und Amerikanern.

Diverse Anstellungen im Gesundheitswesen

Doch wer ist Amy Gleason? In einem Podcast-Auftritt mit der Firma Syllable aus dem Jahr 2022 erklärte sie, dass sie ihre Karriere als Pflegefachfrau begonnen habe. Das hebt sie von den bisherigen Doge-Mitarbeitenden ab, die sich vor allem aus jungen Tech-Cracks und Grössen des Privatsektors zusammensetzen. Laut ihrem Linkedin-Profil arbeitete Gleason seit dem Ende der 90er-Jahre in leitenden Positionen bei diversen Unternehmen im Gesundheitswesen.

Vor ihrem aktuellen Posten bei Doge war die 53-Jährige beim US Digital Service (USDS) angestellt, einer vom ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama (63) ins Leben gerufene Behörde. Diese benannte der amtierende US-Präsident Donald Trump (78) im Januar 2025 zum «Department of Government Efficiency», kurz Doge um.

Verbindungen zum Privatsektor

Ihr beruflicher Hintergrund reicht bis in den Privatsektor. Auf Linkedin werden Verbindungen zu weiteren Doge-Mitarbeitenden ersichtlich. Dort wird angegeben, dass Gleason zwischen November 2021 und Dezember 2024 als Chief Product Officer bei Russell Street Ventures tätig war.

Die Investmentfirma in der Gesundheitsbranche wurde nach Angaben des Newsportals Business Insider vom identifizierten Doge-Mitarbeiter Brad Smith gegründet. Der Einfluss vom Privatsektor auf die Gestaltung der US-Bundespolitik im Rahmen des Doge-Teams wird derweil kritisch betrachtet.

Nicht alle wussten Bescheid

Bisher schien es, als hätte Elon Musk die Leitung inne. Dies führte in den letzten Wochen zu zahlreiche Spekulationen. Die US-Regierung betonte jedoch deutlich, dass der Tech-Milliardär als Sonderangestellter der Regierung in beratender Funktion für das Team eintrete, jedoch nicht als Vollzeitmitarbeiter tätig sei. Auch eine verwaltende Aufgabe solle ihm nicht obliegen. In den sozialen Medien inszeniert sich Elon Musk trotzdem weiter als Kopf des Teams.

Was auffällt: Die Erklärung, Amy Gleason sei von Beginn kommissarische Leiterin des Doge-Teams gewesen, schien bei einer Mitarbeiterversammlung in der letzten Woche noch nicht zu allen Angestellten durchgedrungen zu sein, wie CNN berichtet. Gleason selbst formulierte ihre Funktion bei der Versammlung: «Ich bin hier, um die Organisation voranzubringen und um Ihnen zu versichern, dass alle Ihre Projekte Priorität haben.»