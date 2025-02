Kostensparer Elon Musk plant, die US-Bundesausgaben um eine Billion Dollar zu kürzen. Präsident Donald Trump versicherte in einem gemeinsamen Interview, dass der Tech-Milliardär bei potenziellen Interessenkonflikten nicht in Entscheidungen einbezogen werde.

1/6 Diskutierten mit Fox-News-Moderator Sean Hannity die Sparmassnahmen im US-Staatshaushalt: Präsident Donald Trump und Elon Musk. Foto: Screenshot X/@seanhannity

Georg Nopper Redaktor News

Der mächtigste Mann der Welt hat Fox-News-Moderator Sean Hannity zusammen mit dem reichsten Mann der Welt ein Interview gegeben. Dabei sagte US-Präsident Donald Trump (78) am Dienstagabend (Ortszeit) über seinen obersten Kostensenker Elon Musk (53), er habe nach «jemandem gesucht, der schlauer ist», um das Department of Government Efficiency (Doge) zu leiten. Aber er habe niemanden finden können.

«Ich habe überall gesucht», sagte Trump. «Ich habe mich wirklich bemüht. Ich konnte niemanden finden, der schlauer ist.» So habe man sich halt «für diesen Typen entschieden», witzelte der US-Präsident und zeigte auf den Milliardär und Tech-Unternehmer, der neben ihm sass.

Mögliche Interessenkonflikte

Der Präsident gab an, dass eines seiner Hauptziele zu Beginn seiner zweiten Amtszeit im Oval Office darin bestand, einfach «grossartige Leute» für seine Regierung zu finden. Zwar kenne er Musk erst seit letztem Jahr «ein wenig», aber er bewundere die Art und Weise, wie dieser im privaten Sektor «hart gekämpft» habe.

Trump beteuerte, dass Musk nicht an Doge-Entscheidungen beteiligt sein werde, bei denen er in einen Interessenkonflikt geraten könnte. «Wenn es einen Konflikt gibt, wird er nicht beteiligt sein.» Er würde das selbst auch nicht wollen, so der Präsident. Dann merkte er an, dass die Abschaffung der Elektrofahrzeug-Unterstützung aus der Ära seines Vorgängers Joe Biden wahrscheinlich Musks Bilanz beeinträchtigen werde.

«Unverschämte Rechnung» für Air Force One

Musk sagte in dem Interview, sein Ziel sei es, bei den Bundesausgaben eine Billion Dollar zu sparen. Der Milliardär argumentierte, dass es auf «Kompetenz und Fürsorge» ankomme, wenn es darum gehe, für die Steuerzahlenden ein gutes Geschäft zu machen. Er verwies auf Trumps harte Verhandlungen mit Boeing, um die Kosten für das neue Air-Force-One-Flugzeug um mehrere Milliarden Dollar zu senken. Musk: «Als dem Präsidenten die unverschämte Rechnung für die neue Air Force One vorgelegt wurde und er sie dann herunterhandelte, wäre der Preis ohne die Kompetenz und Fürsorge des Präsidenten 50 Prozent höher gewesen – buchstäblich 50 Prozent höher.»

Der Tech-Unternehmer und Chef des Elektroauto-Herstellers Tesla beschwerte sich in dem Doppel-Interview über die Ablehnung, die er von vielen Linken erfährt. Früher sei er von ihnen «verehrt» worden. Doch das habe sich geändert, weil er im Wahlkampf Trump unterstützte. Musk verglich dieses sogenannte «Trump-Derangement-Syndrom» der Linken mit Tollwut. «Man merkt erst, wie real das ist, wenn man mit den Leuten nicht mehr vernünftig reden kann», sagte er.