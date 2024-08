Tropensturm «Ampil» fegt mit Böen von über 200 km/h an Japans Pazifikküste entlang und sorgt für Starkregen, Stromausfälle und gestrichene Flüge. Besonders betroffen ist die Präfektur Chiba.

Tropensturm «Ampil» wütet in Japan

Tropensturm «Ampil» hat am Freitag an der japanischen Pazifikküste für heftigen Starkregen und zahlreiche Stromausfälle gesorgt. Wie die Wetterbehörde JMA mitteilte, zog der «sehr starke» Sturm rund 300 Kilometer südlich des Grossraums Tokio mit Böen von mehr als 200 Stundenkilometern an der Küste der Insel Honshu entlang weiter nach Norden. Die JMA stufte «Ampil» mit der zweithöchsten Warnstufe ein und warnte vor möglichen heftigen Böen, Überschwemmungen und Erdrutschen.

Infolge des Sturms waren am Freitagmorgen in Tokios Nachbarpräfekturen nach Angaben des Energieversorgers rund 4000 Haushalte ohne Strom. Besonders betroffen war demnach die Präfektur Chiba.

Hunderte verbringen Nacht in Notunterkünften

Die japanische Fluggesellschaft ANA strich am Freitag 335 Inlands- und Auslandsflüge, weitere Flugstreichungen sind für Samstag zu erwarten. Japan Airlines sagte bislang 361 Flüge ab. Insgesamt sind rund 129'000 Passagiere betroffen. Bereits am Donnerstag hatten beide Airlines inmitten der Feriensaison zahlreiche Flüge gestrichen. Die Woche um das buddhistische Obon-Fest ist eine beliebte Reisezeit.

Erst vor wenigen Tagen hatte Tropensturm «Maria» in der Region Iwate im Norden des Landes zu schweren Regenfällen geführt. Auch dort hatte der Wetterdienst vor möglichen Erdrutschen und Überschwemmungen sowie hohem Wellengang und starken Böen gewarnt. Dutzende Flüge in die Region waren gestrichen worden. Für mehr als 300'000 Bewohner der Region galten Evakuierungshinweise, Hunderte verbrachten die Nacht in Notunterkünften.