Am Donnerstagvormittag Schweizer Zeit hat ein Erdbeben Japan erschüttert. Eine Tsunami-Warnung wurde herausgegeben.

Ein Erdbeben der Stärke 7,0 hat Japan erschüttert.

Am Donnerstagvormittag Schweizer Zeit wurde für den Süden Japans eine Tsunami-Warnung herausgegeben. Zuvor hatte ein Erdbeben das Land erschüttert. Die Stärke des Bebens wurde mit 7,1 auf der Richterskala angegeben.

Das Erdbeben der Stärke 7,1 ereignete sich heute um 16.42 Uhr Ortszeit in der Nähe von Miyazaki, Japan, wie der United States Geological Survey meldete. Die Japan Meteorological Agency hat die Stärke ebenfalls mit 7,1 angegeben, das Epizentrum liegt im Pazifischen Ozean.

Laut vorläufigen Daten ereignete sich das Beben in der sehr geringen Tiefe von 8,8 km. Erdbeben in geringer Tiefe sind stärker zu spüren als tiefere, da sie näher an der Oberfläche sind. Die genaue Stärke, das Epizentrum und die Tiefe des Bebens könnten innerhalb der nächsten Stunden oder Minuten revidiert werden, wenn Seismologen die Daten überprüfen und ihre Berechnungen verfeinern oder wenn andere Behörden ihre Berichte veröffentlichen.