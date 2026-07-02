DE
FR
Konto & Einstellungen
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Mobil
Community
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
DE
FR
Abonnieren
Home
Ausland
Hier zeigt der Kunde die Quittung von GameStop
Tauschte alte Xbox-360-Sammlung ein
Hier zeigt der Kunde die Quittung von GameStop
Ein Kunde aus den USA tauschte seine alte Xbox-360-Sammlung ein und erhielt einen Einkaufsgutschein im Wert von über 1000 Dollar.
Publiziert: vor 45 Minuten
Teilen
Kommentieren
Virale Videos
1:01
Polterabend hat es in sich
Sauftour verwandelt sich in Absaufparty
1:20
Blick testet: Fake oder echt?
Franzose brät Speck und Spiegelei bei 45 Grad
0:46
Illegal entsorgt
Abfallberg vor Haustür von Müll-Sünder abgelegt
1:20
Alles für Klicks
Influencerin flutet ihr ganzes Zimmer
1:04
Als Frau auf Schüssel sitzt
Aussentoilette in China stürzt ein
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
Meistgelesen