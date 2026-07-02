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Tauschte alte Xbox-360-Sammlung ein
Hier zeigt der Kunde die Quittung von GameStop

Ein Kunde aus den USA tauschte seine alte Xbox-360-Sammlung ein und erhielt einen Einkaufsgutschein im Wert von über 1000 Dollar.
Publiziert: vor 45 Minuten
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