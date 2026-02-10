Ein Mann hat im französischen Grenoble ein grauenvolles Geständnis abgelegt: Er räumte ein, 89 Minderjährige missbraucht und seine Mutter und seine Tante getötet zu haben. Manche Missbrauchstaten sollen auch in der Schweiz stattgefunden haben.

Marian Nadler Redaktor News

Ein Mann (79) wurde in Frankreich wegen schwerer Vergewaltigung und sexueller Nötigung an 89 Minderjährigen im Zeitraum zwischen 1967 und 2022 angeklagt. Er hat ein grauenvolles Geständnis abgelegt, wie die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf die Staatsanwaltschaft im französischen Grenoble berichtet. Der Beschuldigte sitzt aktuell in Untersuchungshaft.

Die Zahl der Opfer wurde anhand von Aufzeichnungen ermittelt, die der Mann auf einem USB-Stick gespeichert hatte und in denen er von «Geschlechtsverkehr» mit Minderjährigen im Alter von 13 bis 17 Jahren berichtet, erklärte Staatsanwalt Etienne Manteaux bei einer Pressekonferenz.

Mutter und Tante mit Kissen erstickt

Die mutmasslichen Verbrechen sollen in Deutschland, der Schweiz, Marokko, Niger, Algerien, den Philippinen, Indien, Kolumbien und Neukaledonien begangen worden sein. In diesen Ländern soll der mutmassliche Täter als Pädagoge tätig gewesen sein.

Der Mann habe auch die Morde an seiner Mutter und seiner Tante gestanden, erklärte der Staatsanwalt. Er gab zu, in den 1970er-Jahren seine an Krebs erkrankte Mutter mit einem Kissen erstickt zu haben. Gleiches tat er seiner Tante (damals 92) in den 1990er-Jahren an.

Im Rahmen der laufenden Ermittlungen wurde jetzt ein Zeugenaufruf gestartet. Für die beiden mutmasslichen Morde wurde ein separates Verfahren eingeleitet.