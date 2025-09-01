Afghanistan wird von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht. Die Taliban-kontrollierte Nachrichtenagentur Bachtar berichtet von mindestens 250 Toten und 500 Verletzten.

1/2 Erste Bilder in den sozialen Medien zeigen in sich zusammengefallene Häuser. Foto: Screenshot X

Bei einem Erdbeben in Afghanistan sind nach ersten Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Bachtar mindestens 250 Menschen ums Leben gekommen. Ausserdem berichtete die von den regierenden Taliban kontrollierte Agentur von etwa 500 Verletzten.

Besonders betroffen ist die Region Kunar. Dort werden noch zahlreiche Menschen vermisst. Nach Angaben der US-Erdbebenwarte USGS hatte das Erdbeben eine Stärke von 6,0. Es ereignete sich gegen Mitternacht an der Grenze zu Pakistan.

Die Rettungs- und Sucharbeiten gestalten sich schwer. Laut der Taliban-Regierung versuche man derzeit, in die zerstörten Gebiete zu gelangen. Durch Erdrutsche und kaputte Strassen ist dies jedoch praktisch unmöglich. Bilder der Regierung zeigen, wie Verletzte auf Tragen abtransportiert werden.

Immer wieder Beben in der Region

Immer wieder gibt es schwere Erdbeben in der Region, wo die Arabische, die Indische und die Eurasische Platte aufeinandertreffen. Bei einer Erdbebenserie am 7. Oktober 2023 kamen in Afghanistan nach Angaben der Uno mehr als 1500 Menschen ums Leben – viele weitere wurden verletzt. 2022 starben in dem Land am Hindukusch bei einem Beben nach Taliban-Angaben mehr als 1000 Menschen.

Angesichts des jahrzehntelangen Konflikts und der oft schlechten Bausubstanz sind viele Häuser in Afghanistan nicht sonderlich stabil. Erdbeben richten daher oft grosse Schäden an.

+++ Update folgt+++