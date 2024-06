Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

1/2 Bestreitet ihre Schuld: Nicole V., Doktorandin in San Diego.

Georg Nopper Redaktor News

Nicole V.* (29) passte auf das sechs Wochen alte Baby eines Freundes in dessen Haus in Pittsburgh im US-Bundesstaat Pennsylvania auf, als das Kind einen Schädelbruch und Hirnblutungen erlitt. Dies berichten die Behörden gegenüber dem Lokalsender WTAE. Jetzt wurde die Doktorandin aus Kalifornien verhaftet. Sie wird beschuldigt, das Kind getötet zu haben.

V. passte gemäss Polizei auf das Baby auf, während ihr Bekannter den Zwillingsbruder des Säuglings mit einer Verletzung an den Genitalien ins Spital brachte. Die 29-Jährige, die in klinischer Psychologie an einer Universität in San Diego doktoriert, soll laut Polizei auch die Genitalverletzungen verursacht haben.

Sie will nur einen Schoppen geholt haben

«Die Verletzungen, die beide erlitten haben, stehen im Einklang mit Kindesmissbrauch, da es sich um zugefügte Verletzungen handelt, die nicht natürlich und nicht zufällig sind», teilte ein Arzt den Ermittlern laut einer Strafanzeige mit.

Der Polizei gab V. an, sie habe das spätere Todesopfer in der Wiege gelassen, um in der Küche einen Schoppen zu holen. Dann habe sie den Kleinen plötzlich schreien gehört. Als sie zurückgekommen sei, habe sie gesehen, dass er auf den Boden gefallen sei und sich am Kopf verletzt habe. Daraufhin habe sie den Notruf alarmiert.

Sie habe zuvor auch mitbekommen, wie der Zwillingsbruder an den Genitalien verletzt worden sei und habe deshalb seine Eltern benachrichtigt.

Baldige Anhörung vor Gericht

V. bestreitet ihre Schuld. «Unsere Mandantin streitet die Anschuldigungen ab. Sie ist ein liebevoller Mensch und ein Freund dieser Leute und würde niemals das Kind von jemandem verletzen, schon gar nicht dasjenige von ihnen», sagt ihr Anwalt gegenüber dem TV-Sender. Sie sei Doktorandin und seit langem mit der Familie befreundet. Ausserdem habe sie keine kriminelle Vorgeschichte.

Werbung

Die 29-Jährige wurde wegen Mordes, schwerer Körperverletzung und Gefährdung des Wohlergehens von Kindern angeklagt. Sie wird ohne Kaution im Allegheny County Jail festgehalten. Am 28. Juni muss sie für eine Anhörung vor Gericht erscheinen. Aus dem Bericht geht nicht hervor, wann das Baby genau starb.

*Name bekannt