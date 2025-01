Ein Mann soll in Brasilien eine Schweizer Touristin in einer Bar sexuell belästigt haben. Die Polizei nahm den mutmasslichen Täter fest.

Schweizer Touristin in Brasilien sexuell belästigt

Hier soll die Tat geschehen sein: an der Avenida Oceânica in Barra. Foto: Screenshot Google Maps

Janine Enderli Redaktorin News

Die Tat geschah im beliebten brasilianischen Touristenviertel Barra: Die Polizei von Salvador nahm am Sonntag einen Mann fest, der im Verdacht steht, eine Schweizer Touristin sexuell belästigt zu haben. Wie brasilianische Medien berichten, soll der Mann die Schweizerin in einer Bar mehrfach gegen ihren Willen an verschiedenen Körperbereichen berührt haben.

Die Touristin sei in Begleitung einer brasilianischen Freundin gewesen. Diese konnte den Vorfall beobachten, berichtet das Nachrichtenportal «g1». Nach dem Übergriff stellten die beiden Frauen den Täter zur Rede, dennoch liess er nicht von der Touristin ab. Das Opfer gab an, der Verdächtige habe sie mehrfach im Intimbereich angefasst, was den Tatbestand der sexuellen Belästigung erfüllen würde.

Polizei nimmt mutmasslichen Täter umgehend fest

Der Verdächtige wies gegenüber den alarmierten Polizeibeamten jegliche Schuld von sich. Er gab an, lediglich mit den Frauen «geflirtet» zu haben.

Er wurde umgehend festgenommen und auf die nahegelegene Polizeiwache gebracht. Die städtische Zivilgarde versicherte, dass Sicherheitsmassnahmen zur Verhinderung solcher Vorfälle in Salvador weiterhin ausgebaut werden.

Salvador liegt im Nordosten Brasiliens. Nach São Paulo und Rio de Janeiro ist Salvador die drittgrösste Stadt des Landes.