Im beliebten Badeort Rimini soll eine junge Schweizerin von zwei Männern zunächst in ein Hotel gebracht und dann missbraucht worden sein. Sie kann sich an den Vorfall nicht erinnern.

Zwei Männer vergewaltigen Schweizer Touristin in Rimini

Zwei Männer vergewaltigen Schweizer Touristin in Rimini

Sie lag benommen am Boden

Sie lag benommen am Boden

1/2 Zum Missbrauch soll es in Rimini gekommen sein.

Eine Schweizer Touristin soll von zwei Saisonarbeitern in einem Hotelzimmer im beliebten Touristenort Rimini in Italien vergewaltigt worden sein. Ein 59-jähriger Pizzabäcker ägyptischer Herkunft und ein 48-jähriger Kellner aus der Provinz Frosinone wurden festgenommen und sitzen wegen sexueller Nötigung in Untersuchungshaft, wie der «Corriere del Ticino» schreibt.

Die beiden Männer sollen nach Angaben der Ermittler die Schweizer Touristin am 15. Juli angetoffen haben, als diese verwirrt und benommen auf einem Trottoir lag. Die Verdächtigen hätten die Frau dann zunächst in ein Hotelzimmer gebracht, ausgezogen und unter die Dusche gestellt.

Dann sollen die beiden Männer die Schweizerin, deren Alter nicht genannt wird, sexuell missbraucht haben. Die junge Frau, die mit ihrem Freund in den Ferien war, konnte sich angeblich nicht an den Vorfall erinnern. Dies, weil sie unter dem Einfluss von Drogen, Medikamenten und Alkohol gestanden haben soll. In der Notaufnahme unterzog sie sich den entsprechenden Untersuchungen, die unter solchen Umständen erforderlich sind.