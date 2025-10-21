Am Montag haben Beamte damit begonnen, ein Grundstück in Brandenburg zu durchsuchen und nach der vermissten Rebecca Reusch zu graben.

Ermittler gehen von Haus zu Haus und befragen Anwohner

Ermittler gehen von Haus zu Haus und befragen Anwohner

Suche nach vermisster Rebecca geht weiter

Rebecca Reusch wird seit dem 19. Februar 2019 vermisst. Foto: POLICE BERLIN HANDOUT

Darum gehts Suche nach Rebecca Reusch fortgesetzt, Grundstück in Brandenburg durchsucht

Polizei befragt Bewohner und erweitert Suche auf benachbarte Häuser

Seit 18. Februar 2019 fehlt von der damals 15-jährigen Rebecca jede Spur Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Jessica von Duehren Ressortleiterin Desk/Teamlead News

Seit dem 18. Februar 2019 fehlt von Rebecca Reusch (damals 15) aus Berlin jede Spur, jeder Hinweis verlief bisher im Sande. Am Montag haben die Ermittler die Suche überraschend wieder aufgenommen – und ein Grundstück im brandenburgischen Lindenberg durchsucht.

Die Suche wird auch am Dienstag fortgesetzt und auf die benachbarten Häuser ausgeweitet, wie «Bild» berichtet. «Wir befragen die Bewohner, die Beamten werden von Tür zu Tür gehen», sagte Polizeisprecher Florian Nath.

Neuer Zeugenaufruf

Das Grundstück, das aktuell im Fokus der Ermittler steht, gehört den Grosseltern des Schwagers von Rebecca Reusch. Florian R.* (33) gilt für die Beamten seit dem Verschwinden der Jugendlichen als Hauptverdächtiger.

Ausserdem richtet sich die Staatsanwaltschaft mit einem Appell an die Öffentlichkeit: «Hobbyermittler sollen bitte fernbleiben», sagt ein Sprecher zu «Focus». Denn: «Es könnten Spuren vernichtet werden.»