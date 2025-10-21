DE
FR
Abonnieren

Suche nach vermisster Rebecca geht weiter
Ermittler gehen von Haus zu Haus und befragen Anwohner

Am Montag haben Beamte damit begonnen, ein Grundstück in Brandenburg zu durchsuchen und nach der vermissten Rebecca Reusch zu graben.
Publiziert: vor 45 Minuten
|
Aktualisiert: vor 32 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Rebecca Reusch wird seit dem 19. Februar 2019 vermisst.
Foto: POLICE BERLIN HANDOUT

Darum gehts

  • Suche nach Rebecca Reusch fortgesetzt, Grundstück in Brandenburg durchsucht
  • Polizei befragt Bewohner und erweitert Suche auf benachbarte Häuser
  • Seit 18. Februar 2019 fehlt von der damals 15-jährigen Rebecca jede Spur
Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler.
RMS_Portrait_AUTOR_768.JPG
Jessica von DuehrenRessortleiterin Desk/Teamlead News

Seit dem 18. Februar 2019 fehlt von Rebecca Reusch (damals 15) aus Berlin jede Spur, jeder Hinweis verlief bisher im Sande. Am Montag haben die Ermittler die Suche überraschend wieder aufgenommen – und ein Grundstück im brandenburgischen Lindenberg durchsucht. 

Die Suche wird auch am Dienstag fortgesetzt und auf die benachbarten Häuser ausgeweitet, wie «Bild» berichtet. «Wir befragen die Bewohner, die Beamten werden von Tür zu Tür gehen», sagte Polizeisprecher Florian Nath. 

Neuer Zeugenaufruf

Das Grundstück, das aktuell im Fokus der Ermittler steht, gehört den Grosseltern des Schwagers von Rebecca Reusch. Florian R.* (33) gilt für die Beamten seit dem Verschwinden der Jugendlichen als Hauptverdächtiger. 

Mehr zum Vermisstenfall Rebecca Reusch
Ermittler glauben an Tötungsdelikt
Vermisste Rebecca Reusch
Liefert ein sichergestellter Sack die entscheidenden Hinweise?
Schützt Rebeccas Familie den Täter vor einer Strafe?
Profiler spekuliert
Schützt Rebeccas Familie den Täter vor einer Strafe?
Diese mysteriösen Vermisstenfälle sind bis heute ungelöst
Suche nach Arian geht weiter
Diese mysteriösen Vermisstenfälle sind bis heute ungelöst
Das sind die Theorien zu ihrem mysteriösen Verschwinden
Vermisste Rebecca Reusch
Das sind die Theorien zu ihrem mysteriösen Verschwinden

Ausserdem richtet sich die Staatsanwaltschaft mit einem Appell an die Öffentlichkeit: «Hobbyermittler sollen bitte fernbleiben», sagt ein Sprecher zu «Focus». Denn: «Es könnten Spuren vernichtet werden.»

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen