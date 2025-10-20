Die Polizei ermittelt offenbar erneut im Fall Rebecca Reusch. Die 15-Jährige verschwand 2019 spurlos. Laut RTL läuft aktuell ein Einsatz in dem Fall.

Rebecca Reusch verschwand im Februar 2019.

Janine Enderli Redaktorin News

Neue Wendung im Fall Rebecca Reusch: Wie deutsche Medien berichten, läuft derzeit ein grosser Polizeieinsatz im Fall der 2019 vermissten Rebecca Reusch.

Polizeikräfte seien im Bundesland Brandenburg in der Gemeinde Lindenberg im Einsatz. Offenbar sind sie mit schwerem Gerät und Messtechnik ausgestattet und durchsuchen dort ein Grundstück.

Ermittler glauben an Tötungsdelikt

Die damals 15-Jährige war am 18. Februar 2019 spurlos verschwunden. Der Fall konnte bis jetzt nicht aufgeklärt werden. Nach Überzeugung der Ermittler wurde Rebecca wohl getötet – ausreichende Beweise für eine solche Tat lagen bisher aber nicht vor.

«Bild» schreibt, dass sich auf – beziehungsweise hinter dem durchsuchten Grundstück – früher ein Friedhof befand.

Leichensuchhunde stehen bereit

Die Zeitung berichtet, dass es sich um einen «ernstzunehmenden Ermittlungseinsatz» handele. Der Aufwand, den die Polizisten betreiben, sei riesig.

Neben einem Bodenmessradar, wurde eine Drohne vorbereitet, die das Grundstück überfliegen soll. Auch Leichensuchhunde stehen offenbar bereit.