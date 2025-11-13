Heftige Unwetter haben in Portugal gewütet. Dabei kam ein Rentner-Paar ums Leben.

1/4 Es kam vielerorts zu Überschwemmungen rund um Lissabon. Foto: Lissabon

Darum gehts Unwetter in Portugal tötet Rentner-Paar. Haus südlich von Lissabon überflutet

Sturm Claudia verursachte Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und blockierte Strassen

Bis zu 20000 Haushalte waren zwischenzeitlich ohne Strom

Überschwemmungen, umgestürzte Bäume und Unfälle: Sturm Claudia ist über Portugal gezogen und hat dabei schwer gewütet. Allein die Stadt Lissabon hat 77 Vorfälle registriert.

Besonders heftig traf es das südlich von Lissabon gelegene Setubal. Ein Paar, beide über 80 Jahre alt, überlebte den Sturm nicht. Sie wurden tot in ihrem Haus entdeckt. Das teilte die Zivilschutzbehörde am Donnerstag mit. Das Haus in der Region Setubal sei beim Durchzug von Sturm Claudia in der Nacht bei heftigen Regenfällen überflutet worden.

Die genauen Umstände des Todes des Rentner-Paares waren zunächst unklar. Portugiesische Medien mutmassten, dass sich die beiden nicht schnell genug in Sicherheit bringen konnten, als das Wasser in ihr Haus eindrang.

Sturm Claudia war seit Mittwoch über die Insel Madeira und das portugiesische Festland hinweggezogen. Es kam nach Angaben der Zivilschutzbehörde zu Überschwemmungen, Bäume stürzten um, Strassen wurden blockiert und Autos beschädigt. Bis zu 20'000 Haushalte waren zwischenzeitlich ohne Strom.