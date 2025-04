Stromausfall in Spanien Passagiere müssen den Zug verlassen

Am Montagmittag ist in Spanien im ganzen Land der Strom ausgefallen. Laut Berichten in den sozialen Medien waren auch Teile Portugals von dem Stromausfall betroffen.

Publiziert: 13:35 Uhr | Aktualisiert: vor 39 Minuten