Slowakei dreht der Ukraine den Notstrom ab

Der slowakische Premier Robert Fico stoppt die Notstromlieferungen an die Ukraine. Grund ist ein Streit um die Druschba-Pipeline, die seit Januar unterbrochen ist. Fico droht mit weiteren Massnahmen gegen Kiew, sollte das Öl nicht bald wieder fliessen.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Slowakei stoppt Notstromlieferungen an Ukraine auf Anordnung Ficos

Fico wirft Ukraine Blockade der Druschba-Pipeline aus politischen Gründen vor

Pipeline seit Ende Januar unterbrochen, betrifft Öltransit nach Slowakei und Ungarn

Marian Nadler Redaktor News

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico (61) hat am Montag den Stopp von Notstromlieferungen an die Ukraine angeordnet. «Wir sind gezwungen, mit einer ersten Gegenmassnahme gegen die Ukraine vorzugehen», hiess es in einer offiziellen Erklärung. Die Massnahme soll aufgehoben werden, sobald der Öltransit in der Slowakei wieder aufgenommen werde.

Fico droht weiter damit, dass die slowakische Regierung ihre bisher konstruktive Haltung zum Beitritt der Ukraine zur Europäischen Union überdenken und weitere Massnahmen vorbereiten werde. Fico wirft der Ukraine vor, die sogenannte Druschba-Pipeline aus politischen Gründen unterbrochen zu haben. Kiew betont, diese sei beschädigt worden.

Pipeline seit Ende Januar unterbrochen

In einem Facebook-Video teilte Fico mit, er habe zuvor noch den ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenski (48) um ein dringendes Telefongespräch gebeten. Weil dieser aber dazu nicht früher als am Mittwoch bereit gewesen wäre, sehe sich die Slowakei «gezwungen, zur ersten reziproken Massnahme sofort zu schreiten». Die Massnahme werde «sofort zurückgenommen, sobald der Öltransit in die Slowakei wieder erneuert wird», sagte Fico.

Über die Druschba-Pipeline wird Öl aus Russland über die Ukraine nach Ungarn und in die Slowakei geliefert. Sie ist nach ukrainischen Angaben durch russische Bombardierungen seit Ende Januar unterbrochen. Ungarn und die Slowakei beschuldigen die ukrainische Führung, die Wiederaufnahme der Lieferungen absichtlich zu verhindern.