Strasse wurde um ihn herum gebaut 400 Jahre alter Baum überlebt Maserati-Crash

In den frühen Morgenstunden rast der Fahrer eines teuren Maserati in China in einen 400 Jahre alten Baum. Dabei geht das Fahrzeug in Flammen auf und wird komplett zerstört. Der Baum jedoch sollte den Crash gemäss Experten überleben.