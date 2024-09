1/6 Trüber Himmel über Mallorca. Am Dienstag und Mittwoch zieht eine Schlecht-Wetter-Front über die Baleareninsel.

Starkregen, Überflutungen und heftige Fallböen: Erneut schütteln schwere Unwetter die Ferien-Insel Mallorca durch. Aufnahmen in den sozialen Medien zeigen, wie Winde frei stehende Bäume um 45-Grad nach unten drücken. Alles, was nicht festgemacht ist, fliegt wild umher. Einige Zeitungen berichten sogar von einem Tornado, der über die Insel fegte. Offiziell bestätigt ist dies nicht.

Die Stürme schlugen besonders im Tramuntaña-Gebirge im Nordwesten der Insel zu. Die Zeitung «Última Hora» berichtet von bis zu 90 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, der am Dienstag in Teilen der Insel niederging.

Die Schlecht-Wetter-Front hat für erhebliche Verspätungen am Flughafen Mallorca gesorgt. Seit dem Nachmittag starten alle Flüge anderthalb bis zwei Stunden später als geplant, wie auf der Website des Flughafens von Palma zu sehen sind. Besserung ist vorerst nicht in Sicht. Das Wetter soll am Mittwoch noch mieser werden.

Erst vor drei Wochen hatte das schlechte Wetter dafür gesorgt, dass zeitweise jeder fünfte Flug gestrichen werden musste – und manche Passagiere tagelang auf einen Ersatzflug warteten.

Am Mittwoch kommts knüppeldick

Auch jetzt rät die spanische Flugsicherheitsbehörde Enaire allen Passagieren, sich rechtzeitig über Änderungen der Abflugzeit bei der jeweiligen Airline zu informieren. Das geht auch auf der Internetseite des spanischen Flughafenbetreibers Aena.

Auf Blick-Anfrage teilt Swiss-Mediensprecherin Silvia Exer-Kuhn mit, dass auch einzelne Swiss-Flüge durch die Unwetter über Mallorca beeinträchtigt wurden. «Zwei Flüge rund um die Mittagszeit landeten mit einer Verspätung von bis zu 1,5 Stunden in Palma.» Und auch beim Flug heute Abend könnte es zu einer Verzögerung von bis zu 45 Minuten kommen. Es musste jedoch kein Flug annulliert werden.

Für den Mittwoch hat der nationale Wetterdienst Aemet für die gesamte Insel die Warnstufe Orange von 8 Uhr bis 18 Uhr ausgerufen. Pro Quadratmeter könnten stellenweise bis zu 90 Liter Regen pro Stunde niedergehen und Sturmböen mit Windgeschwindigkeiten von mehr als 120 Kilometer pro Stunden über die Insel fegen. Am Donnerstag sind alle Unwetterwarnungen aufgehoben, das Wetter bleibt aber wechselhaft.

Unwetter in Rom: Monatsschnitt in einer Stunde erreicht

Überflutete Strassen und umgestürzte Bäume - ein kurzes, aber schweres Sommerunwetter hat am Dienstag auch Teile der italienischen Hauptstadt unter Wasser gesetzt. In weniger als einer Stunde seien im Zentrum 60 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen und damit so viel wie normalerweise in einem ganzen Herbstmonat, meldete die italienische Nachrichtenagentur Ansa unter Berufung auf die kommunalen Behörden in Rom.



Der Niederschlag in dieser Stärke sei völlig unerwartet gewesen und von keinem Wetterbericht vorhergesagt worden, sagte die städtische Umweltreferentin Sabrina Alfonsi laut der Nachrichtenagentur.