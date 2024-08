1/4 Diese arme Schildkröte wurde von Touristen für Erinnerungsfotos missbraucht.

Johannes Hillig Redaktor News

Sie war total in Plastikmüll verheddert und auch sonst ging es ihr schlecht: Eine Meeresschildkröte wurde am Montagmorgen an den Strand von Cala Millor auf Mallorca gespült. Touristen entdeckten das arme Tier. Doch statt sofort die Polizei zu alarmieren, wie es eigentlich vorgeschrieben ist, schnappten sich die Feriengäste das Reptil und machten damit Fotos. Zeugen informierten daraufhin die örtliche Polizei, wie die «Mallorca Zeitung» berichtet. Denn: Es ist strengstens verboten, Schildkröten einfach aufzunehmen, weil sie geschützt sind.

Die Beamten nahmen das Tier an sich. Dabei entdeckten sie, dass es voller Plastikmüll war. Nicht nur von aussen, sondern auch von innen. Mit der Hilfe eines Experten wurde der Müll entfernt und die Schildkröte in einen Behälter mit Meerwasser gesetzt.

Alle Tiere wurden mit einem kleinen Chip ausgestattet

Anschliessend wurde es in das Aquarium von Mallorca gebracht. Dem Tier geht es wieder gut. Momentan wird untersucht, ob die Schildkröte zu jenen 19 Tieren gehört, die im November 2023 als Babys freigelassen wurden. Die Reptilien waren am Strand von Cala Millor geschlüpft, aufgepäppelt und wieder ins Meer gelassen worden. Alle Tiere wurden mit einem Chip ausgestattet.

Das Rathaus von Son Servera informierte über den Einsatz der Polizei auf Facebook. Zusätzlich wurde dies als Anlass genommen, die Einwohner und Touristen darüber aufzuklären, dass die Schildkröten geschützt sind und jeglicher Kontakt verboten ist. Wer eine Schildkröte in Not sieht, solle die Polizei informieren.