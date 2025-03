Starkregen, geschlossene Schulen, umgestürzte Bäume In Norditalien drohen Erdrutsche und Überschwemmungen

In mehreren Regionen Norditaliens kam es in der Nacht auf Freitag zu starken Regenfällen. Weil Böden bereits gesättigt sind, drohen Überschwemmungen und Erdrutsche. In einer Region herrscht die Warnstufe Rot.

Publiziert: 09:30 Uhr | Aktualisiert: vor 24 Minuten