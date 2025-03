1/4 Blick auf die Via Borgo Vico, wo einem Geschäftsmann mit Wohnsitz in der Schweiz am Freitagmorgen 250'000 Franken geklaut wurden. Foto: Google Street View

Auf einen Blick Schweizer Immobilienmakler in Como um 250'000 Franken betrogen

Treffen für Währungsumtausch vereinbart, Täter brachten gefälschte Euro-Scheine mit

Polizei wertet Überwachungskameras aus, Täter noch nicht gefasst

Marian Nadler Redaktor News

Brisanter Betrugsfall über 250'000 Franken im italienischen Como!

Opfer des Betrugs wurde ein Immobilienmakler (52) mit Wohnsitz in der Schweiz, wie «La Provincia di Como» berichtet. Er tappte am Freitagmorgen in die Falle.

Italienische Polizei ermittelt

Laut der Zeitung sollen zwei Betrüger dem Mann eine Aktentasche mit 250'000 Franken Bargeld gestohlen haben, die das Betrugsopfer bei sich hatte. Bei den ersten Kontakten zwischen dem Opfer und den Betrügern ging es um eine Immobilieninvestition, die allerdings in Euro und nicht in Schweizer Franken erfolgen sollte. Aus diesem Grund hatten die Parteien vereinbart, sich in Como zu einem Währungsumtausch zwischen 250'000 Franken und dem Gegenwert in Euro zu treffen.

Der Mann soll am Freitagmorgen um 10 Uhr in der Via Borgo Vico in Como zwei Personen getroffen haben, die ihm Bündel von 500-Euro-Scheinen gezeigt haben sollen, bevor sie den Deal im Zusammenhang mit dem Verkauf eines Hauses vermeintlich abschlossen.

Gemäss der Comer Zeitung ist noch unklar, ob die Diebe dem Mann die Aktentasche gewaltsam entrissen oder ob er sie freiwillig übergab. Letztlich blieb er mit einigen Bündeln überwiegend gefälschter 500-Euro-Scheinen zurück und meldete den Vorfall. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Nun sollen Aufnahmen von Überwachungskameras ausgewertet werden. Von den beiden Tätern fehlt bislang jede Spur.