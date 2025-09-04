Bei einem schrecklichen Unfall in Lissabon kamen mehrere Menschen ums Leben und zahlreiche wurden schwer verletzt. Jetzt gibt es erste Informationen über die Opfer.

1/6 Das erste bekannte Opfer ist André M. Er war der Bremser der Bahn.

Angela Rosser Journalistin News

Der Schock ist gross und die Trauer in ganz Portugal sitzt tief. Bei der Entgleisung der Standseilbahn «Elevador da Glória« kamen mindestens 15 Personen ums Leben. Zahlreiche weitere wurden verletzt – einige davon schwer. Wie der Polizeichef bereits mitteilte, könnte es auch sein, dass die Zahl der Todesopfer noch weiter ansteigt.

Eines der Todesopfer wurde bisher identifiziert. Es handelt sich um den Bremser der Standseilbahn, André M. . Auf Social Media trauern Mitarbeitende um den Verlust ihres Kollegen. «Im Namen aller sprechen wir der Familie unser tiefstes Beileid aus», hiess es in einem Post.

Ebenfalls bekannt ist momentan, dass ein dreijähriger Bub seinen Vater verloren hat. Er und seine Mutter befinden sich gemäss Berichten in Spitalpflege. Die Mutter befindet sich in «kritischem Zustand», wie «Correio da Manhã» schreibt.

Für Donnerstag rief die Regierung einen nationalen Trauertag aus.