In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist die beliebte Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Mindestens drei Menschen starben.

1/2 Eine der berühmten Standseilbahnen in Lissabon ist schwer verunfallt. Foto: Screenshot X

Janine Enderli Redaktorin News

Schock in der Touristenstadt Lissabon: Bei der Entgleisung der Standseilbahn «Elevador da Glória» in der Unterstadt von Lissabon wurden mindestens 20 Personen verletzt, wie die Zeitung «CM» aus Feuerwehr- und Polizeiquellen erfahren hat. Drei Menschen kamen ums Leben. Lokale Behörden bestätigten diese Zahl.

Ersten Berichten zufolge ist die Bahn zunächst entgleist und dann in ein Gebäude gekracht. Bilder auf X zeigen einen völlig demolierten Waggon.

Völlig demolierter Waggon

Vor Ort sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von zahlreichen Ambulanzen.

Die Direktorin des Zivilschutzes, Margarida Castro Martins, erklärte der Nachrichtenagentur Lusa, dass es mindestens 20 Verletzte gebe, darunter zwei in kritischem Zustand, fünf leicht Verletzte und mehrere eingeklemmte Personen. Die Verletzten leiden unter offenen Frakturen und Traumata.

+++Update folgt+++