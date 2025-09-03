DE
Video zeigt Unfallstelle
Verletzte nach Entgleisung:Video zeigt Unfallstelle

Schock in Lissabon
Kult-Standseilbahn entgleist – 3 Tote und 20 Verletzte

In der portugiesischen Hauptstadt Lissabon ist die beliebte Standseilbahn «Elevador da Glória» entgleist. Mindestens drei Menschen starben.
Eine der berühmten Standseilbahnen in Lissabon ist schwer verunfallt.
Schock in der Touristenstadt Lissabon: Bei der Entgleisung der Standseilbahn «Elevador da Glória» in der Unterstadt von Lissabon wurden mindestens 20 Personen verletzt, wie die Zeitung «CM» aus Feuerwehr- und Polizeiquellen erfahren hat. Drei Menschen kamen ums Leben. Lokale Behörden bestätigten diese Zahl. 

Ersten Berichten zufolge ist die Bahn zunächst entgleist und dann in ein Gebäude gekracht. Bilder auf X zeigen einen völlig demolierten Waggon. 

Völlig demolierter Waggon

Vor Ort sind Dutzende Feuerwehrleute im Einsatz, unterstützt von zahlreichen Ambulanzen. 

Die Direktorin des Zivilschutzes, Margarida Castro Martins, erklärte der Nachrichtenagentur Lusa, dass es mindestens 20 Verletzte gebe, darunter zwei in kritischem Zustand, fünf leicht Verletzte und mehrere eingeklemmte Personen. Die Verletzten leiden unter offenen Frakturen und Traumata.

+++Update folgt+++

